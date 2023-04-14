الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مسن بحادث سير بعد اصطدامه بسيارة في مركز الخارجة

ارشيفية
ارشيفية

لقي مسن مصرعه، اليوم، في حادث سير بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الجثة إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

البداية بتلقى اللواء محمد أبوالليل مدير أمن الوادي الجديد بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بمصرع مسن 60 عاماً، بعد اصطدامه بسيارة قبلي البرامودي بمركز الخارجة وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الجثة لمستشفى الخارجة التخصصي.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وانتهاء التصاريح اللازمة ومعرفة أسباب الحادث.

 

اللواء محمد أبوالليل مدير أمن الوادي الخارجة الوادي الجديد مستشفى الخارجة

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