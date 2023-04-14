مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 23.. فزاع يقترح على الكبير الذهاب لكلاس الزومبا

تبدأ الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 7 بظهور الكبير أوي عمدة المزاريطة الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي وهو يتحدث عن المزاريطة وجوها وشمسها، وتناول الفطور صباحًا.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 23

وخطف الكبير عمدة المزاريطة الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي أحد الأشخاص لمعرفة مكان حفني الديب، وظل يضرب فيه كثيراً لمعرفة مكان الشخص السالف ذكره، وشعر الرجل بخوف شديد من ضرب أشرف الذي يجسد شخصيته الفنان حسين أبو حجاج له.

وتحدث فزاع الذي يجسد شخصيته الفنان هشام إسماعيل عن ضربه لهذا الشخص يساعد على إخراج bad energy بدلًا من عدم ذهابه إلى "كلاس اليوجا"، واقترح فزاع على الكبير أن يذهب إلى كلاس اليوجا والزومبا لإخراج الطاقة السلبية.

وتحدث فزاع عن تغير المناخ الذي جعل حفني الديب وهو مجرم خطير يترك الجبل من شدة الحرارة إلى الحضور إلى المزاريطة، لينفعل الكبير عليه قائلًا: “دا مجرم خطير هسيب الجبل عشان يجي ينسجم في المزاريطة أنا مفيش نموسة تدخل البلد ومعرفش عنها حاجة”.

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 23

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل الكبير أوي 7 يذاع على قنوات ON في تمام الساعة 6:15 مساءً، والإعادة الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، و6:30 صباحًا، و12:30 ظهرًا، بالإضافة إلى أنه يعرض على منصة “واتش إت”.



أبطال مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي، وظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع من بينهم الفنانة نور اللبنانية التي جسدت شخصية الدكتورة جميلة استشاري العلاقات الزوجية، والفنان علاء مرسي الذي لعب شخصية عم فخري، والفنان أوتاكا الذي جسد شخصية سائق التاكسي محمود ريجاتا، والفنان الكبير أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث المسلسل، ومؤخرًا في الحلقات الماضية ظهرت الفنانة أيتن عامر.

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