"واحد من الناس" يجبر بخاطر رجل مسن ويهديه مبلغًا ماليًا

التقى اليوم الدكتور عمرو الليثي، مقدم برنامج "واحد من الناس"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، برجل مسن بمحافظة المنوفية يعمل من أجل الإنفاق على أسرته.

جبر الخواطر

وقال الحاج إسماعيل، الذي يبلغ من العمر 70 عامًا: "كنت شغال عامل في الشئون الاجتماعية ولكن طلعت معاش من أكتر من 10 سنين، وحاليًا بشتري لبس بالجملة من المصانع وأبيعه للناس، وربنا مبارك في الجنيه كأنه ألف".

وحرصت أسرة "واحد من الناس" على تقديم مبلغ مالي قدره 7 آلاف جنية للحاج إسماعيل كي يستطيع تأجير محل صغير له لعرض بضاعته".

واحد من الناس

ويجوب فريق العمل بالبرنامج شوارع ومحافظات مصر كلها يوميًا على مدار 30 يومًا من أيام رمضان، ويرصد أحلام الناس، ويحققها ليرسم البسمة على وجوه المصريين خلال حلقاته.

ومفاجأة واحد من الناس هى "سيارة المفاجآت" والتي تحقق أماني وأحلام الناس يوميًا وترسم البسمة على شفاههم من خلال جوائز عينية ومالية كبيرة ورحلات عمرة مجانية.