جدول مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تنطلق غدًا السبت ويهتم بالإطلاع عليها جمهور الكرة في مصر وخارجها حيث يبحث عنها الالاف عبر موقع “جوجل” لمتابعة أحداث الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز وتقدم لكم “الدستور” جدول مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز

أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد

تنطلق أولى مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت 15 أبريل الجاري حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 1.30 مساءً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي وبرايتون

وفي تمام الساعة 4:00 مساءً غدا السبت بتوقيت القاهرة تنطلق مباراة تشيلسي وبرايتون ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثون وفي تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

إيفرتون و فولهام

كما يخوض فريقي إيفرتون و فولهام مباراتهم في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة والثالثة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب من مساء غدا السبت 15 أبريل الجاري.

ساوثهامبتون و كريستال بالاس

وتجرى مباراة ساوثهامبتون و كريستال بالاس غدًا في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس الشريف.

توتنهام وبورنموث

ويواجة فريق توتنهام نظيره فريق بورنموث غدًا في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة من استاد توتنهام هوتسبير وفي تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وولفرهامبتون و برينتفورد

ويستضيف استاد مولينيو مباراة وولفرهامبتون و برينتفورد في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس الشريف.

مانشستر سيتي وليستر سيتي

ويختتم اليوم الأول من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة 6:30 مساءً بمباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي المرتقبة.

وست هام وأرسنال

ويستأنف فريقي وست هام وأرسنال مباريات الجولة الـ31 من البريميرليج يوم الأحد 16 أبريل الجاري بمباراة وست هام وأرسنال كأول مباراة اليوم الثاني للجولة حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس الشريف.

نوتنجهام فورست ومانشستر يونايتد

تنطلق المباراة الثانية يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي بين فريقي نوتنجهام فورست ومانشستر يونايتد في تمام 5:30 مساءً.

ليدز يونايتد وليفربول

ويختتم فريقي ليدز يونايتد وليفربول مبارايات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الإثنين 17 أبريل الجاري في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس الشريف والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساء بتوقيت المغرب والجزائر.

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