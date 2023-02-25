أرسنال في الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

انطلقت منافسات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بإقامة مباراة فولهام وولفرهامبتون وندرز، أمس الجمعة، وتعادلا بهدف لكل منهما في المباراة التي استضافها ملعب كرافن كوتيج.

ويحتل فريق أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وينافسه مانشستر سيتي، حامل اللقب من الموسم الماضي، وصاحب المركز الثاني.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

أرسنال يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة. مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 52 نقطة. مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 49 نقطة. توتنهام هوتسبير في المركز الرابع برصيد 42 نقطة. نيوكاسل يونايتد في المركز الخامس برصيد 41 نقطة. فولهام في المركز السادس برصيد 39 نقطة. برايتون ألبيون في المركز السابع برصيد 35 نقطة. ليفربول في المركز الثامن برصيد 35 نقطة وبفارق الأهداف. برينتفورد في المركز التاسع برصيد 35 نقطة وبفارق الأهداف. تشيلسي في المركز العاشر برصيد 31 نقطة. أستون فيلا في المركز الـ11 برصيد 28 نقطة. كريستال بالاس في المركز الـ12 برصيد 26 نقطة. نوتنجهام فوريست في المركز الـ13 برصيد 25 نقطة. ليستر سيتي في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة. وولفرهامبتون وندرز في المركز الـ15 برصيد 24 نقطة وبفارق الأهداف. إيفرتون في المركز الـ16 برصيد 21 نقطة. بورنموث في المركز الـ17 برصيد 21 نقطة وبفارق الأهداف. وست هام يونايتد في المركز الـ18 برصيد 20 نقطة. ليدز يونايتد في المركز الـ19 برصيد 19 نقطة. ساوثهامبتون في المركز الأخير برصيد 18 نقطة.



السبت 25 فبراير

يحل أستون فيلا، ضيفًا على فريق إيفرتون يوم السبت المقبل في الخامسة عصرًا على ملعب جوديسون بارك.

وفي نفس الموعد، يلتقي ليدز يونايتد مع نظيره ساوثهامبتون على ملعب إلانج رود.

ويحل أرسنال، متصدر الترتيب، ضيفًا على ليستر سيتي في نفس موعد المباراتين السابقتين على ملعب كينج باور ستاديوم.

فيما يلتقي وست هام يونايتد في نفس التوقيت أيضًا، مع فريق نوتنجهام فوريست على ملعب لندن الأولمبي.

وفي السابعة والنصف مساءً، يستضيف بورنموث فريق مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، على ملعب فيتاليتي ستاديوم.



فيما يحل ليفربول ضيفًا على فريق كريستال بالاس، على ملعب سلهورست بارك في العاشرة إلا ربع مساءً.



الأحد 26 فبراير

وتختتم مباريات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج، يوم الأحد المقبل، بإقامة مباراة توتنهام هوتسبير وتشيلسي على ملعب توتنهام هوتسبير في الثالثة والنصف عصرًا.