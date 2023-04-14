الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مسلسل عملة نادرة.. نيللي كريم وكمال أبو رية في مواجهة جمال سليمان

عملة نادرة
عملة نادرة

كانت الحلقة الماضية من مسلسل عملة نادرة مليئا بالأحداث المشوقة بعد خطف يوسف ابن نادرة التي تجسد دورها نيللي كريم من قبل مسعود الذي يجسد دوره أحمد عيد من أجل أن يذهب به إلى منزل عبد الجبار الذي يجسد دوره جمال سليمان.

احداث مسلسل عملة نادرة

كانت كل ما تفعله نادرة من أجل الحفاظ على ابنها وورثه من بطش عائلة عبد الجبار، لذلك جن جنونها عندما عاد إليهم مرة أخرى ولا تعرف مصيرها ومصير طفلها الرضيع.

كان على نادرة التفكير والتمهل في القرار الذي ستتخذه فيما يتعلق بنجلها، لكنها هدئت من روعها واطمئنت عليه من خلال الدكتورة أنس التي تجسد دورها ندا موسى وإسراء التي تجسد دورها مريم الخشت، وبدأت تفكر في الاستعانة بمن حتى تكمل انتقامها من عائلة عبد الجبار وفي نفس الوقت تستعيد ابنها.

وانقلبت الأحداث رأسا على عقب عندما ذهبت عائلة أبو عصاية التي يجسدها كمال أبو رية لمساعدة نادرة على استعادة ابنها مرة أخرى، وبالفعل ذهبت نادرة مع حسن أبو عصاية إلى نجع عبد الجبار وسط ذهول الجميع، وأعلنت تضامنها الكامل مع عائلة أبو عصاية وهي العائلة المعادية لعبد الجبار.

الحرب تبدأ في نجع عبد الجبار

والجميع يعلم أن عائلة أبو عصاية قررت دعم نادرة بعد استحواذ عبد الجبار على منزل دميانة التي تجسدها جومانة مراد وبالتالي معناه أنهم سيحصلون على الكنز والآثار المخبأة تحت ذلك المنزل.

وفي نفس الوقت هناك الكثير من الاحتمالات بالنسبة لنادرة الأول أن تقف لعائلة عبد الجبار ند لند بالتعاون مع عائلة أبو عصاية وحينها ستبدأ حرب مصيرها الدم، والأخر أن تساعدها تلك العائلة على اختطاف ابنها مرة أخرى وفي نفس الوقت تستعين بأسحارها حتى تقضي على مسعود، ننتظر أحداث مشوقة في الحلقة الجديدة.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 22.. قرار بقتل جومانا مراد بسبب الكنز

مسلسل عملة نادرة.. ملخص الحلقة 22 للنجمة نيللي كريم


أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة يضم فريق عمل كبير من النجوم على رأسهم الفنانة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية.

ويشارك بالعمل الفني بمسلسل عملة نادرة إنتاج الشركة المتحدة التي تسلط الضوء على قضايا المجتمع المصري أيضا رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، محمد فهيم، هشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

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