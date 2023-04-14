الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني يتقدم باقتراحات للحد من الإضرار بمصالح المواطن والعمل بالمنطقة الحرة ببورسعيد

النائب عادل لمعي
النائب عادل لمعي

أولى النائب عادل اللمعي، رئيس الهيئة البرلمانية لنواب بورسعيد وعضو مجلس الشيوخ، اهتمام كبير للتحرك من خلال أدواته الرقابية لمواجهة ما شهده الشارع البورسعيدي خلال الفترة الماضية من قرارات اتخذها المحافظ اتسمت بالتعنت وعدم الدراسة، بما يتعارض مع مستهدفات الارتقاء بالمحافظة، وزيادة مشاركتها في مسار التنمية الاقتصادية، كما أنها تخالف توجيهات القيادة السياسية، بالحفاظ على تاريخ المدينة الباسلة وتوفير حياة كريمة من خلال إضرارها لمصالح المواطن.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه دفع بحزمة من الاقتراحات برغبة الرامية لحل الإشكاليات التي تهدد رزق الآلاف من الأسر، مشيرا إلى أن القرارات الأخيرة بشأن المنطقة الحرة أحدثت حالة من الركود وأضرت مجتمع الأعمال وما يقرب من 50 ألف أسرة يعتمد عملها على الحصص الاستيرادية، خاصة فى ظل إيقاف أكثر من 10 آلاف حصة استيرادية، وإرجاء قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة، بتخصيم 17% من الحصة الاستيرادية، مشددا أنه لابد من وضع خطة لوقف الإهدار الحالي والاستفادة منها لتكون شريك مهم في مسار التنمية الاقتصادية.

وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لنواب بورسعيد أن الإعلان في شوارع محافظة بورسعيد عن إقامة مشروع سكني بأرض المتحف القومي والمطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس، هذا بالإضافة إلى أرض خلف نادي الصيد مطلة على الشاطئ مباشرة وأخرى تعد هي القبة التاريخية لهيئة قناة السويس، لاقى حالة من الاستياء لدى الشارع البورسعيدي، موضحا أنه تقدم بطلب لرئيس الوزراء بشأنها للتدخل الفوري لوقف هذه الإسنادات والحفاظ على مقدرات المدينة التاريخية، إذ تمتلك تلك الأراضي بعد خاص لدى أهالي بورسعيد.

ودعا "اللمعي" لدراسة المخطط الاستراتيجي لهذه المنطقة بالكامل والتي تعتبر البوابة الشمالية الشرقية للدولة المصرية، منوها إلى أنه عمل أيضا على التواصل مع الجهات التنفيذية لتمكين مستحقي الإسكان التعاوني بمحافظة بورسعيد، من الحصول على وحداتهم السكنية، التي لازالت قيد التحقيق منذ عام 2013، وهو ما سبب حالة من الاستياء لدى أهالي المحافظة خاصة وأنها تشتبك مع قطاع كبير من الشباب، لا سيما وأنهم يعانون من حياة غير مستقرة ومكلفة.

النائب عادل اللمعي بورسعيد الشيوخ المحافظ التنمية الاقتصادية الإشكاليات

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