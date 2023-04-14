إنفانتينو يبدأ مشروع تطوير كرة القدم فى إفريقيا من مدغشقر

استقبل غزالي عثماني، رئيس دولة جزر القمر، جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال زيارة رئيس الفيفا لبلاده لمناقشة سبل تطوير كرة القدم في هذه الدولة الواقعة في المحيط الهندي، كما زار إنفانتينو المركز الفني الوطني يرافقه رئيس اتحاد جزر القمر لكرة القدم سعيد علي سعيد عثمان.



‏‎وقال إنفانتينو: "سعدت للغاية وتشرفت بلقاء رئيس جزر القمر اليوم، بالطبع تحدثنا عن كرة القدم التي وضح حبه الشديد لها، بجانب الحديث عن البنية التحتية، وكيف يمكننا مساعدة كرة القدم على النمو في هذا البلد الجميل. يجب أن تكون هناك منشآت وملاعب في الجزر الثلاث".



‏‎وأضاف: "نريد أن يحصل الرجال والنساء في جزر القمر على المزيد من فرص اللعب المنتظمة، ونحن بحاجة إلى العمل معًا في المدارس، لأن كرة القدم يمكن أن تلعب دورًا مهمًا للغاية في التعليم. نريد تجميع مواردنا وأموالنا وبرامجنا لمساعدة المزيد من شباب جزر القمر على ممارسة رياضتنا المحبوبة".



‏‎وقد شهدت جزر القمر أحد الأمثلة على ذلك في يناير من هذا العام عندما تم إطلاق برنامج فيفا لكرة قدم المدارس في البلاد في فعالية حضرها 40 مدربًا و130 طفلًا.



‏‎وقبل لقائه مع الرئيس عثماني، والذي يرأس حاليًا الاتحاد الإفريقي الذي وقع مذكرة تفاهم مع فيفا والاتحاد الإفريقي لكرة القدم عام 2019، التقى جياني إنفانتينو بأعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد جزر القمر لكرة القدم. وبعد ذلك قام بجولة في المركز الفني الوطني في ميتساميولي، والذي يتم تجديده بدعم من برنامج FIFA Forward للتطوير، وشارك في حفل تدشين ملعب كرة قدم جديد هناك.



‏‎ورافق إنفانتينو في الزيارة ماتياس جرافستروم نائب الأمين العام للفيفا وجيلسون فرنانديز مدير الاتحادات الإفريقية الأعضاء في الفيفا إلى جانب أسطورتي كرة القدم يوري دجوركاييف وحسين خرجة.