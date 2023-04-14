الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إيقاف بناء مخالف دون تصريح بمدينة ببا جنوب بنى سويف

سكرتير العام المساعد
سكرتير العام المساعد

أوقف اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لبني سويف، اليوم الجمعة، الشروع في أعمال بناء مخالف للدور الثالث بمنزل دون الحصول على تصريح بناء، وذلك أثناء عودته من زيارة تفقدية لمركز ومدينة ببا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالعمل المتواصل لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، وكل صور البناء المخالف، في إطار تكليفات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وجه السكرتير العام المساعد بالتحفظ على مواد البناء حديد مسلح واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، مشددًا على مواصلة المسح الميداني لرصد أي مخالفة في المهد قبل تفاقمها، بحضور نائبي رئيس مركز ومدينة ببا وليد كامل، وسمير شحاتة.

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار مواجهة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بالبناء المخالف، من خلال تطبيق القانون والتعامل الفوري في المهد مع أية مخالفات مستجدة يجري رصدها عن طريق وحدة المتغيرات المكانية أو حملات مسئولي الوحدات المحلية.

التعديات على الأراضي الزراعية السكرتير العام المساعد ببا جنوب بني سويف دكتور محمد هاني غنيم رئاسة مجلس الوزراء

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