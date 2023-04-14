الأحكام في أسبوع.. تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء" و"خلية إمبابة الإرهابية"

شهد الأسبوع الماضي عددًا من المحاكمات المهمة، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "المحاكمات في أسبوع".

تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث اقتحام قسم التبين" لـ 29 أبريل

أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي، إعادة محاكمة المتهم “رضا ع” وهو المتهم رقم 42 بأمر الإحالة في القضية رقم 2267 لسنة 2013 والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث اقتحام قسم التبين"، وذلك لجلسة 29 أبريل الجاري لإحضار المتهم من محبسه بالجلسة المقررة.

تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين بقضية "خلية إمبابة الإرهابية" لـ 18 مايو

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية إمبابة الإرهابية" لجلسة 18 مايو المقبل كطلب الدفاع للاستعداد والمرافعة مع استمرار حبس المتهمين وعلى النيابة إحضارهم من محبسهم في الجلسة المقررة.

وكانت قد قضت دائرة الإرهاب بحكمها في محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية، بينهم 7 مخلى سبيلهم بتدابير احترازية و5 آخرين هاربين والخاصة بأحداث تفجير كمين رمسيس الأمني واستهداف الخدمة الأمنية المعينة على البنك الأهلي المصري بشارع البطل أحمد عبد العزيز.

تأجيل محاكمة المتهم بهتك عرض طالبة بالمرج لـ16 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة السائق المتهم بهتك عرض طالبة المرج، بتهمة استدراجها إلى مسكنه الكائن بمنطقة المرج بالقاهرة، إلى جلسة 16 مايو المقبل، للاطلاع.

وكانت النيابة قد قررت إحالة السائق المتهم بهتك عرض تلميذة المرج للمحاكمة الجنائية، بتهمة استدراجها إلى مسكنه الكائن بمنطقة المرج بالقاهرة، والتعدي عليها وهتك عرضها بالقوة، رغمًا عنها، وكونها طفلة لم تبلغ الـ 18 عاما، ومن ذوي الهمم.

وأكدت التحريات الأمنية التي أجراها قسم شرطة المرج، توجه تلميذة المرج المجني عليها إلى والدها صاحب محل أجهزة إلكترونيات، وإخباره بتعرضها للاعتداء الجنسي من جارها، الأمر الذي دفعه لاصطحابها والتوجه بها إلى قسم الشرطة.

تحرير محضر بالواقعة، حمل رقم 13454 لسنة 2022، إداري قسم شرطة المرج.

تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" لـ 17 مايو

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادة محاكمة المتهم عمرو عربي عبد الستار الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" وهو المتهم رقم 23 بأمر الإحالة وذلك لجلسة 17 مايو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته في النزهة لـ7 مايو

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، محاكمة صاحب كافيه؛ لاتهامه بقتل زوجته طعنًا بالسكين داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة، لجلسة 7 مايو.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في النزهة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة بها عدة طعنات متفرقة بجسدها داخل شقتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن زوجها قام بقتلها والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.