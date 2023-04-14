«تليسكوب جيمس ويب» على طاولة مكتبة المستقبل غدًا

تعقد جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي، في السابعة من مساء غدٍ السبت، أمسية فلكية بعنوان «تليسكوب جيمس ويب»، بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك، في مكتبة المستقبل إحدى المنصات الثقافة بجمعية مصر الجديدة.

تتناول الندوة الأقمار الصناعية، أهمية الأقمار الصناعية والتعريف بها، كيف صنعت، ولماذا صنعت، وأهميتها، وأنواع الأقمار الصناعية، وكيفية دورانها حول كوكب الأرض، ونفايات الفضاء، وأخيرًا تليسكوب جيمس ويب.

يذكر أن تليسكوب "جيمس ويب" الفضائي أو مرصد جيمس ويب الفضائي‏، كان يُعرف سابقًا بـالجيل القادم من التليسكوبات الفضائية هو مرصد فضائي شيد بناءً على مشروع مشترك بين ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية.