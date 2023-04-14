محمد صبحى يكشف موعد عرض "عيلة اتعمل لها بلوك"

أعلن الفنان القدير محمد صبحي عن انطلاق عرض مسرحيته الجديدة «عيلة اتعمل لها بلوك» في 27 و28 و29 أبريل على مسرح مدينة سنبل.

"عيلة اتعمل لها بلوك" حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرضها وتستمر في النجاح والإقبال الجماهيري رافعة لافتة كامل العدد حتى الأسبوع الأخير قبل شهر رمضان.

المسرحية تتبع حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة، وذلك في شكل كوميدي استعراضي غنائي، وهي من تأليف مصطفى شهيب، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وتصميم الأزياء د. مروة عودة، وأشعار عبدالله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان، وتصوير الأفيش للسيد عبدالقادر وتصميمه لمحمد سامي.

المسرحية يشارك فيها عدد من أعضاء فرقته استوديو الممثل وهم: كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، وليد هاني والطفلان عبدالرحمن محمود ومريم شريف والمسرحية من تأليف مصطفى شهيب، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي، وأشعار عبدالله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان.