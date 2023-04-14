الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

وكيل "صحة الشيوخ" يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

النائب الدكتور حسين
النائب الدكتور حسين خضير

تقدم النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بخالص التهاني للبابا تواضروس، بابا الإسكندرية، بطريريك الكرازة المرقسية، وجموع الإخوة الأقباط بخالص التهنئة بعيد القيامة المجيد، قائلًا إنه يهل على مصر في أيام دينية مباركة، وخلال شهر رمضان، بما يجسد الوحدة والإخاء الديني والترابط بين شعب مصر بمسلميه ومسيحييه.

ولفت الدكتور حسين خضير، في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن عيد القيامة المجيد، عيد للمصريين جميعًا مثل باقي الأعياد، كما أن الوحدة الوطنية التاريخية بين المسلمين والأقباط كانت وستظل عصية على الاختراق والتفتيت، ولم ينجح الإرهابيون وقبلهم خلال فترات الاستعمار، في اختراقها أو تغيير البنية الصلبة للجسد المصري الواحد.

ولفت وكيل صحة الشيوخ، إلى أن علاقة المسلمين والأقباط علاقة وطنية أبدية راسخة تقوم على الحب المتبادل والأخوة والعلاقات المتينة. فمصر شعب واحد يعيش فيه المسلمون والأقباط في أخوة تامة وهناء واستقرار.

وأشار الدكتور حسين خضير، إلى أن الأحداث الجسام التي مرت على مصر طيلة السنوات الماضية، أثبتت أنه لا يمكن التخلي أبدًا عن الوحدة الوطنية، ولا يمكن السماح بالعبث بها على الإطلاق، قائلًا: إنه يحسب للزعامة المصرية ممثلة في الرئيس السيسي، أنها عملت على تمتين العلاقة بين المسلمين والأقباط وهو ما يجسد قوة مصر ووحدتها داخيًا وخارجيًا.

واختتم، بالدعوة إلى الله أن يديم أعياد المسلمين والأقباط أعيادًا مليئة بالمحبة والود والإخاء.

النائب الدكتور حسين خضير لجنة الصحة مجلس الشيوخ عيد القيامة المجيد الوحدة الوطنية المسلمين والاقباط

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