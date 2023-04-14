الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 5 سائقين تعاطوا مواد مخدرة أثناء القيادة خلال 24 ساعة

جريدة الدستور

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لضبط كل مظاهر الإخلال بالقانون والعناصر الإجرامية.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة في مجال فحص السائقين، عن فحص (55) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

إتخاذ الإجراءات القانونية الخارجين على القانون الأسلحة النارية والبيضاء حملة أمنية مكبرة وحائزى الأسلحة النارية مواصلة الحملات الأمنية مواجهة أعمال البلطجة مستوى الجمهورية

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