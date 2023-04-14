ضبط 5 سائقين تعاطوا مواد مخدرة أثناء القيادة خلال 24 ساعة

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لضبط كل مظاهر الإخلال بالقانون والعناصر الإجرامية.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة في مجال فحص السائقين، عن فحص (55) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.