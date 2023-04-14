مصور مسلسل تحت الوصاية: "سعيد إنى فرد فى هذا الفريق المحترم"

كتب مصور "تحت الوصاية" شادي الفهيم، في منشور له على فيس بوك إن المسلسل ثاني أعظم عمل فني عمل به بعد فيلم المصلحة.

وأضاف شادي: "تحت الوصاية تاني أجمل عمل اشتغلت فيه بعد فيلم المصلحة من حيث أماكن التصوير الروعة والمجهدة جدًا وحب وتقدير الأقسام لبعضها بجد كرو جامد وجميل جدًا ومبسوط إني كنت فرد من هذا العمل المحترم الهادف".

ويمكن مشاهدة مسلسل تحت الوصاية عبر قناة dmc في الأوقات التالية:

عرض أول: 7:45 مساء

إعادة أولى: 12:45 صباحًا

إعادة ثانية: 2:15 ظهرًا

مواعيد عرض تحت الوصاية على قناة حكايات

عرض أول: الساعة 8:30 مساء.

إعادة 1: الساعة 2:30 بعد منتصف الليل.

إعادة 2: الساعة 8:30 صباحًا.

إعادة 3: الساعة 2:30 ظهرًا.

مواعيد عرض تحت الوصاية على قناة "دبي"

عرض أول: 8 مساء

إعادة أولى: 6 صباحًا

إعادة ثانية: 1:30 مساء

مواعيد عرض تحت الوصاية على قناة "الرشيد"

عرض أول: 8 مساء

إعادة: 2 صباحًا

تدور أحداث مسلسل "تحت الوصاية" حول حنان التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل 9 سنوات، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

أبطال مسلسل "تحت الوصاية" لمنى زكي

"تحت الوصاية" يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.