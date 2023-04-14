على متن 140 رحلة.. مرسى علم تستقبل 30 ألف سائح خلال أسبوع

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 140 رحلة طيران سياحي، تقل على متنها قرابة 30 ألف سائح من جنسيات مختلفة، قادمة من مطارات أوروبية، وذلك بدايةً من غدٍ السبت، وحتى الجمعة المقبل، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار.

وأكد عاطف عثمان، الخبير السياحي، أن جداول تشغيل الرحلات المعلن عنها بمطار مرسى علم كشفت عن وصول 140 رحلة طيران سياحة قادمة من مطارات مختلفة من 12 دولة أوروبية، بينها 3 رحلات داخلية عبر خطوط مصر للطيران، وذلك الأسبوع المقبل بدءا من غد السبت، وحتى نهاية الأسبوع، وهو أعلى معدل وصول رحلات أسبوعيا منذ مطلع العام الجاري.

ولفت عثمان إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم لاستقبال حوالي ثلاثين ألف سائح الأسبوع المقبل من 12 دولة أوروبية، هي: ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبرج وليتوانيا ورومانيا وفرنسا، مؤكدًا ارتفاع معدلات حركة وصول الرحلات الأسبوعية منذ مطلع العام الجاري بعدد 140 رحلة طيران، وهو أعلى معدل رحلات أسبوعيًا تشهده مرسى علم.