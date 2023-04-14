افتتاح 4 مساجد جديدة في البحيرة

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة برئاسة الدكتور محمد أبو حطب، وكيل الوزارة، اليوم، ٤ مساجد جديدة بمراكز دمنهور وحوش عيسى وبدر بتكلفة ١٥.٣مليون جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة أنه تم افتتاح مسجد حسن الفقي قرية العمرية التابعة لدائرة مركز دمنهور، والمقام على مساحة ١٨٥ م٢ بتكلفة إجمالية مليون و ٥٠٠ ألف جنيه.

كما تم افتتاح مسجد كوم العلوانى الغربي، قرية البرنوجي التابعة لدائرة مركز دمنهور، والمقام على مساحة ١٤٥ م٢ وبتكلفة إجمالية مليون جنيه و ٢٠٠ ألف جنيه، وافتتاح مسجد محمد جويده عزبة جويده التابعة لدائرة مركز حوش عيسى، والمقام على مساحة ١٥٠ م٢ وبتكلفة إجمالية ٩ مليون و١٠٠ ألف جنيه، و مسجد النور المحمدي قرية عين جالوت التابعة لدائرة مركز بدر، والمقام على مساحة ١٣٨ م٢ وبتكلفة إجمالية ٣ مليون و ٥٠٠ ألف جنيه.

وأكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة أن خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " كيف نستقبل ليلة القدر "وهي ليلةُ الشرفِ والعزِّ والكرامةِ، فقد أنزلَ اللهُ تعالى فيها خيرَ كتبِهِ على خاتمِ أنبيائِهِ ورسلِهِ سيدِنَا مُحمدٍ (صلواتُ ربِّي وسلامُهُ عليهِ)، وأُنزِلَ القرآنُ جملةً واحدةً مِن اللوحِ المحفوظِ في ليلةِ القدرِ مِن شهرِ رمضانَ إلى بيتِ العزةِ في السماءِ الدنيَا، ثم نزلَ بهِ جبریلُ (عليه السلامُ) على رسولِ الله ﷺ نُجُومًا-أي: مُفرقًا- في ثلاثٍ وعشرينَ سنة.