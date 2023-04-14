الجمعة 14 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: "الأعلى للاستثمار" يمنح قوة دفع للقطاعات الإنتاجية

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار

اعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، يستكمل ما يضعه من أولوية لمساندة ودعم مجتمع الأعمال ومنحهم قوة دفع نحو ضخ مزيد من الأنشطة الانتاجية  لتلبية احتياجات السوق المحلي والتحرك نحو تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي بالشرق الأوسط وإفريقيا، بوضع وتطوير سياسات تساعد على استقطاب وجذب رؤوس الأموال في ظل مقومات الموقع الجغرافي المتفرد لمصر وما نمتلكه من فرص واعدة.

وأضاف عمار في تصريحات صحفيه له، أن الصلاحيات التي أنيطت للمجلس بداية من اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار، ستساهم في إزالة المعوقات بتحقيق التناغم فى الاداء لحل الخلافات والتشابكات التى قد تثور بين أجهزة الدولة فى مجال الاستثمار، فضلا عن الإنجاز ووضع الرؤى للتسهيل على رجال الأعمال والمصنعين في ضخ مزيد من المشروعات ووضع الحوافز التي تمكن من بدء النشاط أو توسيعه، خاصة وأن المجلس بقيادة الرئيس ما يجعلها رسالة طمأنة للجميع.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنها تتسق مع اهتمام القيادة السياسية لتوطين الصناعات الاستراتيجية والدقيقة بما يمنح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوليد فرص عمل، علاوة على تلبية مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا، خاصة في ظل ما قامت به الدولة من جهد للدفع ببنية أساسية متطورة؛ قادرة على استيعاب المشروعات الإنتاجية، مؤكدا أنها تبعث بدلالات إيجابية ومطمئنة حول الحرص على مساندة مجتمع الأعمال حتى النهوض بالقطاعات الإنتاجية وزيادة كفاءتها باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية.

وقال عمار إن وجود المجلس سيساعد في تحقيق توصيات المؤتمر الاقتصادي بشكل أكبر وأسرع، مشددا أن الرئيس عمل خلال الفترة الماضية على اتخاذ سلسلة من القرارات لرعاية القطاع الخاص في مصر وتمكينه باعتباره شريكاً رئيسياً في التنمية المستدامة، بتيسير كافة الإجراءات ومنح الرخصة الذهبية، وهو ما يعكس رغبته في قيادة خارطة تغيير متكاملة لتطوير القطاعات الإنتاجية، والوصول لاقتصاد متنوع وأكثر تنافسية.

النائب حسن عمار النواب الاقتصادية عبد الفتاح السيسي السوق المحلي القيادة السياسية

الأكثر قراءة

سفير مصر ووزير الدفاع المجرى يبحثان تعزيز التعاون العسكرى

تعديل تشريعى منتظر يمنح المطلقة 5% من دخل طليقها الشهرى بعد 5 سنوات

كشف لغز طفل مذبوح داخل محل كوافير في بلبيس

قبل ما تسافر في العيد.. أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر الجديدة

أسعار كعك عيد الفطر 2023 في معارض أهلا رمضان وكلنا واحد

قطاع الأمن العام ينفذ 85089 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3- 3»

ماجد حبته

جد أيرلندى والآخر بريطانى!

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

عبد الرحيم طايع

الأقصر تخاصم مثقفيها!

محمد عبدالناصر

حتى لا يضيع الدم هباء

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة