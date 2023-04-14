الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأقباط يؤدون صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

صلوات الجمعة العظيمة
صلوات الجمعة العظيمة بالإسكندرية

بدأت صباح اليوم الجمعة صلوات الجمعة العظيمة الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، والتي تعد من أهم المناسبات الكنسية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وترأس الصلوات القمص إبرام إميل، الوكيل البابوي في الإسكندرية، ويشاركه الآباء الكهنة، وسط حضور شعبي كبير.

ويصوم الأقباط الأرثوذكس بدءً من منتصف ليلة الجمعة حتى غروب الشمس، صياما انقطاعيا، وتتشح جميع الكنائس في الجمعة العظيمة بالستائر السوداء مع ارتداء الكهنة وشعب الكنيسة اللون ذاته، بالإضافة إلى الترتيل وإقامة الصلوات بالألحان المعزية والحزينة، وذلك تعبيرا عن حزنهم الشديد على آلام السيد المسيح، حيث بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فإن يوم الجمعة العظيمة، هو اليوم الذي تألم وصُلب فيه السيد المسيح، ثم دُفن في القبر، على أن تستبدل الستائر السوداء إلى بيضاء مساء اليوم الجمعة استعدادًا لسبت النور.

وكان قد ترأس البابا تواضروس، أمس، صلاة اللقان وقداس خميس العهد ، بدير القديس مارمينا العجائبي في كينج مريوط غرب الإسكندرية، والتي تقام ضمن طقوس اسبوع الآلام، وذلك بمشاركة الأنبا كيرلس آفا مينا، أسقف ورئيس الدير، وعدد من الأساقفة والآباء الرهبان القمامصة والقسوس، دون حضور شعبي، حيث أن الدير أوقف الزيارات خلال أسبوع الآلام.

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صلوات الجمعة العظيمة الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الستائر السوداء الإسكندرية

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