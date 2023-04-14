بمناسبة عيد القيامة المجيد.. زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل

قرر وزير الداخلية منح نزلاء السجون زيارة استثنائية، يوم الأحد الموافق 16/4/2023، ولا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم، بمناسبة قرب الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وذلك وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .