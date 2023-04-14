الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بمناسبة عيد القيامة المجيد.. زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل

مراكز الإصلاح والتأهيل
مراكز الإصلاح والتأهيل

قرر وزير الداخلية  منح نزلاء السجون زيارة استثنائية، يوم الأحد الموافق 16/4/2023، ولا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم، بمناسبة قرب الاحتفال بعيد القيامة المجيد. 

 وذلك وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

السياسة العقابية إصلاح والتأهيل بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد زيارة إستثنائية عيد القيامة المجيد 2023 وزارة الداخلية

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