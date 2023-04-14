بينهم شقيق الرئيس اليمنى السابق.. طائرة تحمل 35 أسيرًا تصل مطار عدن

وصلت طائرة إلى مطار عدن الدولي جنوبي اليمن، اليوم، تحمل 35 أسيرا تابعين لحكومة اليمن، في مقدمتهم وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس السابق، وجنود من ألوية العمالقة والقوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي لليمن.

وبموجب الاتفاق، سيتم اليوم نقل 250 أسيرا من الحوثيين من مطار عدن إلى مطار صنعاء، في مقابل نقل 72 أسيرا من الأسرى التابعين للحكومة من مطار صنعاء إلى مطار عدن.

ومن المقرر أن يتم غدا السبت نقل 19 عسكريا من قوات التحالف من مطار صنعاء إلى مطار الرياض، بالتزامن مع نقل عناصر من جماعة الحوثي من مطار خميس مشيط إلى مطار صنعاء.

بدء عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

وبدأت، صباح اليوم الجمعة، عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي، وتستمر لمدة ثلاثة أيام في إطار تنفيذ الخطة التي اتفقت عليها الأطراف في الاجتماع الأخير للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاقية تبادل المحتجزين، والذي انعقد في سويسرا في مارس الماضي.

وتعهدت الأطراف بالاجتماع مرة أخرى في شهر مايو المقبل لتنظيم المزيد من عمليات الإفراج.

ويشترك في رئاسة اللجنة الإشرافية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن (OSESGY)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، بعضوية أطراف النزاع.

من جانبها، أعلنت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جيسيكا موسان، اليوم، عن إقلاع أول طائرة من صنعاء، وعلى متنها أسرى من قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا باتجاه عدن، مقر السلطة، وفقًا لما نقلته وكالة «فرانس برس».

ومن المقرر إنجاز المرحلة الثانية من الاتفاق غدا السبت، تعقبها المرحلة الثالثة يوم الأحد المقبل، وستتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث.