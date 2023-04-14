حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة بالمحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة بالمحافظات.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة صباحًا مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفي السطور التالية يرصد "الدستور" حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة بالمحافظات:

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة الجمعة 14 أبريل

تشهد حالة الطقس يوم الجمعة شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غداً السبت 15 أبريل

وفي يوميّ السبت والأحد شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة الأحد المقبل 16 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.