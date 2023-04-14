حدائق الحيوان والأورمان والأسماك "جاهزة" لاستقبال الزوار فى الأعياد

أكد المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي أحمد إبراهيم، الانتهاء من كل الاستعدادات لاستقبال حدائق وزارة الزراعة "الحيوان، الأورمان، والأسماك"، زوارها خلال عيدي شم النسيم والفطر المبارك.

وقال إبراهيم، اليوم الجمعة، إن سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان بالجيزة مازال 5 جنيهات والأطفال مجانًا، مشيرًا إلى أنه تم وضع اللافتات الإرشادية اللازمة بالطرقات بكل الحدائق التابعة للوزارة.

وأضاف أن وزارة الزراعة وضعت خطة لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان ورفع كفاءة الخدمات بهما، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تمت الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية العالمية لضمان تحقيق مستوى راق في الخدمات الترفيهية المقدمة للمواطنين وإعادة مكانة الحديقتين المعهودة.

وأشار المستشار الإعلامي إلى أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أصدر توجيهاته لجميع قطاعات الوزارة الخدمية بالعمل على مدار الساعة خلال إجازة الأعياد (شم النسيم وتحرير سيناء وعيد الفطر)، وذلك لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، وكذلك لخدمة المواطنين والمصدرين ومتابعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح.