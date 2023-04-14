الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

زيادة أعداد السلاسل التجارية المشاركة فى مبادرة "كلنا واحد" قبل عيد الفطر

كلنا واحد
كلنا واحد

قررت وزارة الداخلية زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في مبادرة "كلنا واحد" قبل عيد الفطر لتصل إلى (31) سلسلة تجارية بإجمالي (1074) فرعًا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إقامة عدد (4) معارض رئيسية "سرادقات" بالقاهرة والجيزة، وكذا عدد (36) معرضًا فرعيًا أمام السلاسل التجارية المشاركة، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكل محافظات الجمهورية.

وواصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023 وذلك تزامنًا مع الأعياد والمناسبات "عيد القيام - عيد الفطر المبارك"، وذلك لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).  

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، حيث تم ضخ كميات كبيرة من الأسماك والكعك والبسكويت بأسعار مناسبة قبل أيام من عيد الفطر المبارك.

أماكن كلنا واحد الرئيسية القاهرة والجيزة الغذائية وغير الغذائية الموقع الرسمى لوزارة الداخلية توجيهات رئيس الجمهورية محافظات الجمهورية

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