مزارع عن رفع سعر توريد القمح: ربنا يخليك لينا يا ريس (فيديو)

توجّه عدد من المزارعين برسالة حب إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد توفير الأسمدة للمزارعين وإطلاق مبادرة "ازرع" ورفع سعر توريد القمح.

وقال أحد الفلاحين في رسالة وجهها للرئيس عبدالفتاح السيسي: "ربنا يعينك ويقويك يا ريس ويخليك لينا ولمصر، ويباركلنا في صحتك.. تحيا مصر وكل سنة وأنت طيب".

وكان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.