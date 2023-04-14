وزيرة خارجية ألمانيا: أى تصعيد عسكرى بشأن تايوان سيكون كارثيًا على العالم

قالت أنالينا بيربوك، وزيرة خارجية ألمانيا، إن أي تصعيد عسكري بشأن تايوان سيكون كارثيًا على العالم، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

ونظم الجيش الصيني تدريبات عسكريّة استمرت 3 أيام، للضغط على تايوان، بعد اجتماع عقدته في الولايات المتحدة رئيسة الجزيرة تساي إنغ وين مع كيفن مكارثي رئيس مجلس النوّاب الأمريكي، وحشدت سفنًا حربيّة وقاذفات صواريخ سريعة وطائرات مقاتلة.

جدير بالذكر أن الصين تعتبر تايوان مقاطعة لم تنجح في إعادة توحيدها، مع بقيّة أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949.