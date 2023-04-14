الجمعة 14 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص بحادث سير في الخارجة

اسعاف
اسعاف

لقي شخص مصرعه، اليوم، في حادث سير بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الجثة إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

تلقى اللواء محمد أبوالليل مدير أمن الوادي الجديد بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بمصرع صبري عبد الرحمن آدم حسنين، 60 عاماً، بعد اصطدامه بسيارة قبلي البرامودي بمركز الخارجة وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الجثة لمستشفى الخارجة التخصصي.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وانتهاء التصاريح اللازمة ومعرفة أسباب الحادث.

شخص مصرعة حادث سير الوادي الجديد سيارة الإسعاف الجثه لمستشفي الخارجة شرطة النجدة النيابة العامة

الأكثر قراءة

سفير مصر ووزير الدفاع المجرى يبحثان تعزيز التعاون العسكرى

تعديل تشريعى منتظر يمنح المطلقة 5% من دخل طليقها الشهرى بعد 5 سنوات

كشف لغز طفل مذبوح داخل محل كوافير في بلبيس

قبل ما تسافر في العيد.. أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر الجديدة

أسعار كعك عيد الفطر 2023 في معارض أهلا رمضان وكلنا واحد

قطاع الأمن العام ينفذ 85089 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3- 3»

ماجد حبته

جد أيرلندى والآخر بريطانى!

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

عبد الرحيم طايع

الأقصر تخاصم مثقفيها!

محمد عبدالناصر

حتى لا يضيع الدم هباء

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة