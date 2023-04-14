إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل زوجته فى دار السلام

أحالت النيابة العامة عاملًا للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات زوجية بدائرة قسم شرطة دار السلام.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالي يفيد بمقتل ربة منزل على يد زوجها بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى تغريد ر م، 32 سنة، وسط بركة من الدماء داخل غرفة نومها، مصابة بجرح ذبحي في الرقبة و8 طعنات في الصدر والبطن.

وتوصلت التحريات إلى أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية، وبسؤال أسرة المتوفاة أنكروا معرفتهم لسبب ارتكاب الزوج لجريمته، وأضافوا أنه شاب خلوق ولا يتعاطى المخدرات، موضحين أن الخلافات بينهما مثل أي خلافات زوجية وليست سببا لارتكاب الواقعة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة.