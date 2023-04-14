الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل زوجته فى دار السلام

حبس متهم
حبس متهم

أحالت النيابة العامة عاملًا للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات زوجية بدائرة قسم شرطة دار السلام.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالي يفيد بمقتل ربة منزل على يد زوجها بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى تغريد ر م، 32 سنة، وسط بركة من الدماء داخل غرفة نومها، مصابة بجرح ذبحي في الرقبة و8 طعنات في الصدر والبطن.

وتوصلت التحريات إلى أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية، وبسؤال أسرة المتوفاة أنكروا معرفتهم لسبب ارتكاب الزوج لجريمته، وأضافوا أنه شاب خلوق ولا يتعاطى المخدرات، موضحين أن الخلافات بينهما مثل أي خلافات زوجية وليست سببا لارتكاب الواقعة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة.

إحالة عامل قتل زوجته دار السلام خلافات زوجية

الأكثر قراءة

لماذا يحمل مسلم مفاتيح كنيسة القيامة؟.. أديب جواد الحسينى يوضح

عقب فيديو الاستعراض.. ضبط مسجل أطلق أعيرة نارية فى الفيوم

وزير السياحة يعقد اجتماعًا بالمتحف المصرى الكبير لمتابعة التطورات والمستجدات

إصابة 7 عمال محاجر فى انقلاب سيارة نصف نقل بالمنيا

الحلقة 24 من "الكبير أوى 7".. الكبير يبكى بشدة بسبب الكبيرة فحت

بعد هدفه فى شباك لينس.. ميسى يهدد رقم رونالدو التاريخي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

أحمد الصغير

شكرًا لمَن صوّبوا مسار الدراما التاريخية المصرية

حسين دعسة

التشاورى الخليجى - العربى.. الأزمة السورية حرجة.. وقضيتنا المركزية فلسطين

وائل لطفي

«تحت الوصاية».. مرة أخرى

عبد الرحيم طايع

أحمد عطا الله يغنى

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى

"النواب الأردنى" يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس