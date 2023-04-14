الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مديرة صندوق النقد الدولي تُطالب العالم بتجنب "حرب باردة ثانية"

كريستالينا غورغييفا
كريستالينا غورغييفا

قالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إنه على الدول بذل مجهودات أكبر لتفادي التداعيات الباهظة في التجارة العالمية، مؤكدة على ضرورة بذل مجهود مضاعف لتجنب "حرب باردة ثانية".

على العالم أن يتكاتف

وأكدت كريستالينا غورغييفا، أن هناك سؤال يطرح نفسه وهو هل من الممكن القيام بالمزيد لتأمين الإمدادات دون المبالغة في المخاطرة بأن تنتهي التوترات إلى حرب باردة ثانية؟.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: “أنا شخصيًا اختبرت عواقب الحرب الباردة والخسائر الناجمة عنها.. لا أريد أن يتكرر الأمر”.

وشددت على ضرورة أن يتكاتف العالم لتقليل الخسائر والتحرك بعقلانية في الخلافات الحالية حتى لا تكون الخسائر فادحة، مشيرة إلى أن المؤسسات المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لها دور شديد الأهمية في منع العالم من الأنقسام إلى كتل وما يتسبب فيه هذا الانقسام من تداعيات اقتصادية.

يذكر أن تقارير صندوق النقد الدولي توقعت أن يؤدّي تشتّت التجارة المتزايد الناتج عن أحداث مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والحرب الروسية الأوكرانية، إلى جعل الاقتصاد العالمي أصغر حجماً بنسبة تصل إلى سبعة بالمئة مما كان يمكن أن يكون عليه لو لم تحصل تلك الأحداث.

كريستالينا غورغييفا النقد الدولي التداعيات الباهظة التجارة العالمية المديرة العامة لصندوق النقد الدولي

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