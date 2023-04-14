ضبط محال غير مرخصة لبيع الكحك في دمياط

شدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، على ضرورة تكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ الغذائية استعدادا لاحتفالات أعياد شم النسيم واقتراب حلول عيد الفطر المبارك للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان سلامة المواطنين .

وقامت إدارة مراقبة الأغذية تحت إشراف الدكتور عطيه منصور مدير عام إدارة الشئون الوقائية بشن حملات تفتيشية على 242 منشأة محال بيع وتجهيز الأسماك المملحة والباعة المتجولين بالميادين و تبين أن 93 دون ترخيص و18 أخرى بها خطر داهم علي الصحة العامة .

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 320 محضراً و سحب 101عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 750 كيلو أسماك وكبدة وحلويات تالفة وإعدام 262 لتر زيت طعام سبق استعماله ومياه غازية كما تم ظبط 250 كيلو أرز أبيض منتهي الصلاحية وضبط عدد 10 جراكن زيت زيتون مجهول المصدر بإجمالي 250 لتر .

وتم المرور على 6 من الباعة المتحولين يقومون ببيع الكحك والبسكويت بدون رخصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تقريرًا من مديرية الصحة تضمن نتائج القافلة الطبية التى تم اطلاقها على مدار يومى الاربعاء والخميس بعزبة الاربعين التابعة لقرية كرم ورزووق بمركز فارسكور وذلك ضمن الخطة التى يتم تنفيذها بالتعاون بين محافظة دمياط و وزارة الصحة والسكان للوصول بالخدمات العلاجية لاهالى القرى، و فى إطار المبادرة الرئاسية « حياة كريمة ».



