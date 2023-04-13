الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب هدافي الدوري بعد فوز الزمالك على الحرس بثلاثية

كريستوفاو مابولولو
كريستوفاو مابولولو

احتفظ الأنجولي كريستوفاو مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندري بصدارة هدافي الدوري الممتاز برصيد 11 هدفًا بعد انتهاء المباريات الثلاث التي أقيمت اليوم في الأسبوع الخامس والعشرين، وأسفرت عن فوز الزمالك على حرس الحدود بثلاثية نظيفة والإسماعيلي على إنبي 3-1 وتعادل المقاولون مع المصري بدون أهداف .

وتقدم مابولولو بفارق هدف عن أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة وثلاثة أهداف عن أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ومحمد حمدي زكي مهاجم أسوان والتونسي رفيق كابو مهاجم إنبي والجزائري رزقي حمرون مهاجم فاركو.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم 

1.الأنجولي كريستوفاو مابولولو "الاتحاد السكندري" برصيد 11 هدفا منها هدف من ركلة جزاء.

2.أحمد الشيخ "غزل المحلة" برصيد 10 أهداف منها 3 أهداف من ركلات جزاء.

3.أحمد سيد زيزو "الزمالك"، ومحمد حمدي زكي "أسوان" والتونسي رفيق كابو "إنبي"، والجزائري رزقي حمرون "فاركو"،  ولكل منهم 8 أهداف.

4.رمضان صبحي “بيراميدز” وأحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" ولكل منهم 7 أهداف.

5.محمد شريف "الأهلي" وكريم بامبو “البنك الأهلي”، وحسام حسن والغاني بنجامين بواتينج “سموحة” والنيجيري جون أوكلي “المقاولون”، وسمير فكري "الداخلية"، ولكل منهم 6 أهداف.

6.محمد الشامي والتونسي فراس شواط " الإسماعيلي "  ومروان حمدي "المصري"، ومصطفى فتحي “بيراميدز”، والأوغندي جوزيف أوشايا، وعبدالرحمن خالد "المقاولون"، وكريم طارق "طلائع الجيش"، ومحمد رضا ومروان محسن “فيوتشر”، ومصطفى زيكو "حرس الحدود"، ولكل منهم خمسة أهداف.

7.التونسي علي معلولي “الأهلي” ويوسف أسامة نبيه "الزمالك"، والمغربي أحمد بلحاج " الزمالك وأسوان " محمود علاء “الاتحاد السكندري”، ومحمد عبداللطيف جريندو “المصري”، والجنوب إفريقي فخري لاكاى "بيراميدز"، وعمر سافيولا "المقاولون"، وعلي فوزي وأحمد أمين أوفا “إنبي”، وإسلام محارب “طلائع الجيش”، ومحمد هلال “البنك الأهلي”، والنيجيري جابريل أوروك “غزل المحلة”، والأنجولي ديلسون كاموني "أسوان" ولكل منهم 4 أهداف.

8.عمرو السولية وأحمد عبدالقادر ومحمود كهربا "الأهلي"، والتونسي سيف الجزيري “الزمالك”، والتونسي إلياس الجلاصي "المصري"، والنيجيري أوستن أموتو وإبراهيم حسن "الاتحاد"، وإبراهيم عادل والتونسي فخر الدين بن يوسف "بيراميدز"، ولكل منهم ثلاثة أهداف.

9.حسين فيصل "سموحة"، وخالد قمر وأحمد سمير "طلائع الجيش"، والكاميروني جوزيف جوناثان وعمر كمال عبدالواحد “فيوتشر”، ومحمود قاعود "البنك الأهلي"، والنيجيري جون إيبوكا "سيراميكا كليوباترا"، ومصطفى فوزي والنيجيري رشيد أحمد "الداخلية"، ولكل منهم 3 أهداف.

10.كريم فؤاد والجنوب إفريقي بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة "الأهلي"، وإمام عاشور وأحمد أبوالفتوح وعمرو السيسي وشيكابالا وحسام عبد المجيد  وناصر منسي "الزمالك"، ولكل منهم هدفان.

هدافي الدوري الممتاز الأنجولي كريستوفاو مابولولو احمد الشيخ أحمد سيد زيزو التونسي رفيق كابو

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