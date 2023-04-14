الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

« صحة بني سويف» تعلن أسماء الفائزين بالبعثة الطبية للحج

الدكتور محمد يوسف
الدكتور محمد يوسف عبد الخالق

أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الخميس، فوز الدكتور رفعت فتحي رمضان مرسي أخصائي باطنه والدكتور عبدالباسط عبدالغني احمد محمود أخصائي الكلى بمستشفى الواسطى المركزى بالترشح لبعثه الحج الطبية لعام 2023.

وكشف وكيل وزارة الصحة عن رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية خلال احتفالات عيد الربيع وعيد الفطر وذلك من خلال التأكد من توافر  المستلزمات الطبية والعلاجية بشكل مناسب وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض و تكثيف الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمات بالمنشآت الصحية بالمدن والقرى، وتشكيل غرفة وقائية بإدارة الطب الوقائي والإدارات الصحية لاستقبال البلاغات للأمراض المعدية وتشكيل غرفة أزمات فرعية داخل كل مستشفى تحت إشراف وكيل الوزارة وتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ والتأكد من توافر الرصيد الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات بكل مستشفى.

في حين أعد مرفق الإسعاف خطة محكمة وتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف مزودة بالأوكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات ، موزعة على كافة مدن ومراكز المحافظة،كما تشمل الخطة تأمين الخدمات الإسعافية من خلال رفع درجة الاستعداد، ومنع الإجازات والأذونات، ووضع السيارات في حالة استنفار خارجي.

فيما تقوم الإدارة العامة للمرور بتنظيم خدمات علي الطرق السريعة ومداخل ومخارج المدن والطرق الزراعية والصحراوية ومتابعة حركة السيارات والنقل جماعي لنقل المواطنين وضبط حركة المرور في الشوارع والتصدي للمخالفات المرورية وخاصة المواقف العشوائية والانتظار المخالف والسير عكس الاتجاه ،فيما تكثف إدارة المرافق حملاتها علي الشوارع والميادين وتعيين خدمات ثابتة علي الحدائق وكورنيش النيل وحديقة الحيوانات ومواجهة إشغالات الطرق من الباعة الجائلين.

فيما تستعد إدارات الحماية المدنية والمسطحات المائية للتعامل مع أية بلاغات في حين يقوم مشروع المواقف بتقسيم العمل داخل المواقف إلى  مناوبات والتنسيق مع المرور لتيسير المواصلات والاستعانة بأتوبيسات الرحلات أوقات الذروة منعا للتكدس
 

أخصائي باطنة الإدارات الصحية الوحدات الصحية المستشفيات الحكومية صحة بني سويف

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