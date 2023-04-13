الجمعة 14 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم أسوان يتفقد مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجري عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، ومعه عدد من القيادات التعليمية، اليوم الخميس، جولة تفقدية داخل مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة الفرعى بمركز إدفو التابع لمحافظة.


وشملت جولته داخل مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة الاطمئنان على توافر التجهيزات ووسائل التأمين الكافية، حيث تبلغ عدد لجان الثانوية العامة هذا العام ٢٦ لجنة (٨ لجان بادفو- ٨ بأسوان- ٤ كوم امبو- ٢ دراو- ٤ نصر النوبة).

وتابع الأعمال الجارية بغرفة رفع الامتحانات الالكترونية للصف الأول والثانى الثانوى العام على المنصة الالكترونية للامتحانات ومستوى تأمين الغرفة وقدم الشكر للقائمين عليها على الجهد المبذول وهم «حسين النادى، أحمد عبد المنعم، أحمد جبريل».

وفى سياق آخر عقد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم، اجتماعين منفصلين، مع أعضاء لجنة جداول امتحانات الفصل الدراسي الثانى، و أعضاء لجنة أعمال الشهادة الاعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

 

الامتحانات الالكترونية تعليم أسوان مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة وكيل وزارة التربية والتعليم القيادات التعليمية إدفو لجان الثانوية العامة

الأكثر قراءة

«اختطاف وتعذيب».. تفاصيل التعدى على شاب فى صحراء مطروح

مصرع طفل رضيع فى حريق شقة بالمنوفية

الكبير أوي 7 الحلقة الـ22.. السلكاوي يخسر الرهان أمام فريق المزاريطة

"ستهم".. نقاد وحقوقيون يشيدون بتقديم تجارب ملهمة للمرأة المصرية المكافحة

مصرع سيدة أثناء عبورها مزلقان قطار بالمنيا

أحمد أمين لـ«الدستور»: الضحك لوحده رسالة.. والسعادة قرار شخصى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3- 3»

ماجد حبته

جد أيرلندى والآخر بريطانى!

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

عبد الرحيم طايع

الأقصر تخاصم مثقفيها!

محمد عبدالناصر

حتى لا يضيع الدم هباء

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

إسلام الشرنوبي

التوت اللى ببلاش

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

أغضبت الكنائس.. قيود إسرائيلية ضد المسيحيين فى احتفالات "سبت النور"

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح