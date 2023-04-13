وكيل تعليم أسوان يتفقد مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة

أجري عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، ومعه عدد من القيادات التعليمية، اليوم الخميس، جولة تفقدية داخل مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة الفرعى بمركز إدفو التابع لمحافظة.



وشملت جولته داخل مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة الاطمئنان على توافر التجهيزات ووسائل التأمين الكافية، حيث تبلغ عدد لجان الثانوية العامة هذا العام ٢٦ لجنة (٨ لجان بادفو- ٨ بأسوان- ٤ كوم امبو- ٢ دراو- ٤ نصر النوبة).

وتابع الأعمال الجارية بغرفة رفع الامتحانات الالكترونية للصف الأول والثانى الثانوى العام على المنصة الالكترونية للامتحانات ومستوى تأمين الغرفة وقدم الشكر للقائمين عليها على الجهد المبذول وهم «حسين النادى، أحمد عبد المنعم، أحمد جبريل».

وفى سياق آخر عقد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم، اجتماعين منفصلين، مع أعضاء لجنة جداول امتحانات الفصل الدراسي الثانى، و أعضاء لجنة أعمال الشهادة الاعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢.