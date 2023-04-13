الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يوفنتوس يهزم سبورتنج لشبونة "بصعوبة" في الدوري الأوروبي

يوفنتوس
يوفنتوس

انتصر يوفنتوس الإيطالي على ضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات ذهاب دور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي بهدف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واستحوذ سبورتنج لشبونة على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة فيما جاء الأداء الهجومي متوسطًا من كلا الفريقين.

وحاول كلا الفريقين تسجيل هدف التقدم وفرض سيطرته على مجريات اللعب ولكن أغلب المحاولات الهجومية جاءت خارج الملعب.

وسدد لاعبو سبورتنج لشبونة كرتين على المرمى من 8 محاولات، وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين، مقابل تسديدة من 4 محاولات ليونفتوس وخرجت 2 من الملعب واعترض الدفاع واحدة.

واستحوذ سبورتنج لشبونة على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 54% مقابل 46% لصالح فريق يوفنتوس.

واستمر استحواذ سبورتنج لشبونة على مجريات اللعب في الشوط الثاني وكذلك استمر الأداء الهجومي على مستواه المتوسط.

وسجل فريدريكو جاتي، هدف التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

يوفنتوس سبورتنج لشبونة البرتغالي الدوري الاوروبي فريدريكو جاتي

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