الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل أوقاف الإسكندرية يشارك في «ملتقي الاجيال الرمضاني» لمواجهة الأفكار المغلوطة

جانب من الملتقي الرمضاني
جانب من الملتقي الرمضاني

شهد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الليلة، ملتقى الاجيال الرمضاني لمواجهة الأفكار المغلوطة وغير السوية المقام بمركز شباب الأنفوشي ببحري، بحضور الشيخ حسان الزهيري إمام وخطيب مسجد على بن أبى طالب، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف و وزارة الشباب والرياضة.

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وقال الشيخ «سلامة» إن الأفكار المشوهة والمغلوطه طاعون يفتك بالأمم ويهدد استقرارها وأن واجب العلماء والدعاة والمصلحين أن يتصدوا لها بكل ما أوتوا من قوة، وأن يبين زيفها ويكشفوا خطأها بكشف حقيقة الأمور و تصحيح المفاهيم ليكون المجتمع على بصيرة من أمره.

وفي سياق آخر قام وكيل أوقاف الإسكندرية اليوم، بجولة مرورية شملت عددًا من مساجد إدارة أوقاف وسط، عقب صلاة المغرب وحتى الإنتهاء من صلاة التراويح للتأكد من جاهزية المسجد وإعدادها لاستقبال ضيوف الرحمن وإقامة الشعائر على أكمل وجه.

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وكان قد اجتمع الشيخ سلامة عبدالرازق، الاسبوع الماضي بمديري الإدارات الفرعية، حيث وجه لهم الشكر والتقدير لهم وللمفتشين والائمة وجميع العاملين بأوقاف الإسكندرية لما يبذلونه من جهد في خدمة بيوت الله عز وجل و إعدادها لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأكد « سلامة»على ضرورة بذل مزيد من الجهد في متابعة المساجد والأنشطة الدعوية المقامة بها وعدم التهاون مع أي مقصر، مشيدًا بالحالة العامة للمساجد وأنها تكتظ بالرواد وسط إيمانية مباركة.

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