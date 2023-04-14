الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل الاتفاق العراقي مع البنك الدولي لدعم المشروعات البيئية

البنك الدولي
البنك الدولي

كشفت وسائل اعلام عراقية، اليوم الخميس، تفاصيل اتفاق وزارة البيئة العراقية والبنك الدولي على دعم المشاريع البيئية في الوزارت القطاعية. 

وقالت وزارة البيئة العراقية في بيان لها،  إن وزير البيئة نزار ئاميدي عقد اجتماعًا مع فريق البنك الدولي ومدير مكتب البنك الدولي بالعراق برئاسة ريتشارد أبو النور، في واشنطن، مبينة أنه تم الاتفاق على دعم المشاريع البيئية في الوزارات القطاعية. 

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن “ئاميدي” تأكيده على أولوية دعم المشاريع البيئية لاسيما في قطاع معالجة النفايات الصلبة والزراعة الحديثة واستدامة الطاقة"، مؤكدًا على ضرورة التقدم فعلياً بمشاريع الطاقات المتجددة والتركيز على قضايا الأمن المائي والأمن الغذائي والأمن المجتمعي".

ولفت إلى أن موضوع الأمن المائي والإدارة الرشيدة للمياه من أهم أولويات الحكومة العراقية خاصة مع استمرار السياسات المائية في العراق"، موضحا، أن "العراق بحاجة إلى دعم البنك الدولي في المرحلة الراهنة خاصة فيما يتعلق بقضايا مكافحة الفقر وتحقيق العدالة المجتمعية ودعم الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني".

كما رحب “أبو النور” بالعمل مع الحكومة العراقية التي تسعى بقوة لتحقيق الإصلاحات البيئية في مواجهة آثار التغير المناخي"، داعيا إلى "تحويل البرامج والمشاريع التي قدمت في تقرير البنك الدولي إلى مشاريع تخدم القطاع البيئي خاصة فيما يتعلق بإعادة تدوير النفايات وقطاع المياه والزراعة والطاقة المستدامة وسبل الاستثمار الأخضر".

العراق تفاصيل البيئة الوزارات البنك الدولي

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