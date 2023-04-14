يقدم موقع الدستور خدمة عرض مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 14-4-2023 من رمضان حتى لا يفوتكم موعد الصلاة وتكونوا على علم بموعد صلاتي الفجر والمغرب.



مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 14-4-2023 من رمضان



نذكر لكم خلال السطور التالية مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 14-4-2023 من رمضان في عدد من المحافظات تختلف فيها اوقات الصلاة.



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

صلاة الفجر ٤:٠١ ص

الشروق ٥:٣١ ص

صلاة الظهر ١١:٥٦ ص

صلاة العصر ٣:٣٠ م

صلاة المغرب ٦:٢١ م

صلاة العشاء ٧:٤١ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

صلاة الفجر ٤:٠٤ ص

الشروق ٥:٣٥ ص

صلاة الظهر ١٢:٠١ م

صلاة العصر ٣:٣٧ م

صلاة المغرب ٦:٢٧ م

صلاة العشاء ٧:٤٩ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة دمياط

صلاة الفجر ٣:٥٦ ص

الشروق ٥:٢٧ ص

صلاة الظهر ١١:٥٣ ص

صلاة العصر ٣:٢٩ م

صلاة المغرب ٦:٢٠ م

صلاة العشاء ٧:٤٢ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

صلاة الفجر ٣:٥٤ ص

الشروق ٥:٢٦ ص

صلاة الظهر ١١:٥١ ص

صلاة العصر ٣:٢٧ م

صلاة المغرب ٦:١٨ م

صلاة العشاء ٧:٣٩ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مرسى مطروح

صلاة الفجر ٤:١٤ ص

الشروق ٥:٤٦ ص

صلاة الظهر ١٢:١٢ م

صلاة العصر ٣:٤٧ م

صلاة المغرب ٦:٣٨ م

صلاة العشاء ٨:٠٠ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ

صلاة الفجر ٣:٥٣ ص

الشروق ٥:٢١ ص

صلاة الظهر ١١:٤٣ ص

صلاة العصر ٣:١٦ م

صلاة المغرب ٦:٠٧ م

صلاة العشاء ٧:٢٥ م.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش



صلاة الفجر ٣:٤٨ ص

الشروق ٥:٢٠ ص

صلاة الظهر ١١:٤٥ ص

صلاة العصر ٣:٢١ م

صلاة المغرب ٦:١٢ م

صلاة العشاء ٧:٣٣ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

صلاة الفجر ٤:٠٣ ص

الشروق ٥:٢٩ ص

صلاة الظهر ١١:٥٠ ص

صلاة العصر ٣:٢٠ م

صلاة المغرب ٦:١١ م

صلاة العشاء ٧:٢٨ م



مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان



صلاة الفجر ٤:٤١ ص

الشروق ٦:٠٥ ص

صلاة الظهر ١٢:٢٥ م

صلاة العصر ٣:٥٣ م

صلاة المغرب ٦:٤٥ م

صلاة العشاء ٨:٠١ م

