مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 14-4-2023 من رمضان
يقدم موقع الدستور خدمة عرض مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 14-4-2023 من رمضان حتى لا يفوتكم موعد الصلاة وتكونوا على علم بموعد صلاتي الفجر والمغرب.
مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 14-4-2023 من رمضان
نذكر لكم خلال السطور التالية مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 14-4-2023 من رمضان في عدد من المحافظات تختلف فيها اوقات الصلاة.
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة
صلاة الفجر ٤:٠١ ص
الشروق ٥:٣١ ص
صلاة الظهر ١١:٥٦ ص
صلاة العصر ٣:٣٠ م
صلاة المغرب ٦:٢١ م
صلاة العشاء ٧:٤١ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية
صلاة الفجر ٤:٠٤ ص
الشروق ٥:٣٥ ص
صلاة الظهر ١٢:٠١ م
صلاة العصر ٣:٣٧ م
صلاة المغرب ٦:٢٧ م
صلاة العشاء ٧:٤٩ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة دمياط
صلاة الفجر ٣:٥٦ ص
الشروق ٥:٢٧ ص
صلاة الظهر ١١:٥٣ ص
صلاة العصر ٣:٢٩ م
صلاة المغرب ٦:٢٠ م
صلاة العشاء ٧:٤٢ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد
صلاة الفجر ٣:٥٤ ص
الشروق ٥:٢٦ ص
صلاة الظهر ١١:٥١ ص
صلاة العصر ٣:٢٧ م
صلاة المغرب ٦:١٨ م
صلاة العشاء ٧:٣٩ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مرسى مطروح
صلاة الفجر ٤:١٤ ص
الشروق ٥:٤٦ ص
صلاة الظهر ١٢:١٢ م
صلاة العصر ٣:٤٧ م
صلاة المغرب ٦:٣٨ م
صلاة العشاء ٨:٠٠ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ
صلاة الفجر ٣:٥٣ ص
الشروق ٥:٢١ ص
صلاة الظهر ١١:٤٣ ص
صلاة العصر ٣:١٦ م
صلاة المغرب ٦:٠٧ م
صلاة العشاء ٧:٢٥ م.
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش
صلاة الفجر ٣:٤٨ ص
الشروق ٥:٢٠ ص
صلاة الظهر ١١:٤٥ ص
صلاة العصر ٣:٢١ م
صلاة المغرب ٦:١٢ م
صلاة العشاء ٧:٣٣ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر
صلاة الفجر ٤:٠٣ ص
الشروق ٥:٢٩ ص
صلاة الظهر ١١:٥٠ ص
صلاة العصر ٣:٢٠ م
صلاة المغرب ٦:١١ م
صلاة العشاء ٧:٢٨ م
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان
صلاة الفجر ٤:٤١ ص
الشروق ٦:٠٥ ص
صلاة الظهر ١٢:٢٥ م
صلاة العصر ٣:٥٣ م
صلاة المغرب ٦:٤٥ م
صلاة العشاء ٨:٠١ م