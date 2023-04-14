الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 14-4-2023 من رمضان

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يقدم موقع الدستور  خدمة عرض مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 14-4-2023 من رمضان  حتى لا يفوتكم موعد الصلاة وتكونوا على علم بموعد صلاتي الفجر والمغرب.
 

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 14-4-2023 من رمضان
 

نذكر لكم خلال السطور التالية مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 14-4-2023 من رمضان  في عدد من المحافظات تختلف فيها اوقات الصلاة.
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

 

صلاة الفجر ٤:٠١ ص
الشروق ٥:٣١ ص
صلاة الظهر ١١:٥٦ ص
صلاة العصر ٣:٣٠ م
صلاة المغرب ٦:٢١ م
صلاة العشاء ٧:٤١ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية 

 

صلاة الفجر ٤:٠٤ ص
الشروق ٥:٣٥ ص
صلاة الظهر ١٢:٠١ م
صلاة العصر ٣:٣٧ م
صلاة المغرب ٦:٢٧ م
صلاة العشاء ٧:٤٩ م
 

أدعية مستحبة في العشر الأواخر من شهر رمضان 2023

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة دمياط

 

صلاة الفجر ٣:٥٦ ص
الشروق ٥:٢٧ ص
صلاة الظهر ١١:٥٣ ص
صلاة العصر ٣:٢٩ م
صلاة المغرب ٦:٢٠ م
صلاة العشاء ٧:٤٢ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

 

صلاة الفجر ٣:٥٤ ص
الشروق ٥:٢٦ ص
صلاة الظهر ١١:٥١ ص
صلاة العصر ٣:٢٧ م
صلاة المغرب ٦:١٨ م
صلاة العشاء ٧:٣٩ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مرسى مطروح

 

صلاة الفجر ٤:١٤ ص
الشروق ٥:٤٦ ص
صلاة الظهر ١٢:١٢ م
صلاة العصر ٣:٤٧ م
صلاة المغرب ٦:٣٨ م
صلاة العشاء ٨:٠٠ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ

 

صلاة الفجر ٣:٥٣ ص
الشروق ٥:٢١ ص
صلاة الظهر ١١:٤٣ ص
صلاة العصر ٣:١٦ م
صلاة المغرب ٦:٠٧ م
صلاة العشاء ٧:٢٥ م.

ليلة القدر.. أدعية ليلة 23 من شهر رمضان 2023

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش
 

صلاة الفجر ٣:٤٨ ص
الشروق ٥:٢٠ ص
صلاة الظهر ١١:٤٥ ص
صلاة العصر ٣:٢١ م
صلاة المغرب ٦:١٢ م
صلاة العشاء ٧:٣٣ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

 

صلاة الفجر ٤:٠٣ ص
الشروق ٥:٢٩ ص
صلاة الظهر ١١:٥٠ ص
صلاة العصر ٣:٢٠ م
صلاة المغرب ٦:١١ م
صلاة العشاء ٧:٢٨ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان
 

صلاة الفجر ٤:٤١ ص
الشروق ٦:٠٥ ص
صلاة الظهر ١٢:٢٥ م
صلاة العصر ٣:٥٣ م
صلاة المغرب ٦:٤٥ م
صلاة العشاء ٨:٠١ م
 

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