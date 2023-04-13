وفاء عامر: لم أجد صعوبة في اللهجة السيناوية بـ"الكتيبة 101"

قالت الفنانة وفاء عامر إن كل الأدور الفنية بالنسبة لها تكون صعبة حتى لو كانت مشهد صامت، مؤكدة أنها تعلمت أن تركز مع زملائها حتى لو لم تكن معهم في مشهد.

كل أدوارها في التمثيل تعتبرها مشهد رئيسي

أضافت خلال لقائها في برنامج "عاصمة الفنون"، مع الإعلامية هدى كمال، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن كل أدوارها في التمثيل تعتبرها مشهد رئيسي، وخطأ أن يقول فنان أن لديه "ماستر سين"، أي "أعلى مشهد في العمل من الناحية الفنية"، مشيرة إلى أن لديها قوة تواصل وهى الحبل بينها وبين الشخصية التي تقدمها.

وتابعت أن كل أعمالها الفنية حتى التي أخفقت ولم تحقق النجاح الذي كانت تتمناه لا يستطيع أحد أن يقول إنها ممثلة فاشلة، لأنها تمسك بزمام الشخصية لأنه لا بد أن تكون هي.

وعن اللهجة السيناوية في مسلسل "الكتيبة 101"، قالت إنها لم تجد صعوبة فيها لأنها سبق وشاركت في عمل سعودي، كما أنها تتعامل مع مصحح اللهجة وكلام شخصية "مها سلام" سهل.