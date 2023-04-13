"القوى العاملة" اليوم.. تحذير بشأن منح العمالة غير المنتظمة ودراسة إرسال عمالة مدربة للخارج

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الخميس، عدد من الأحداث الهامة، حيث جددت وزارة القوى العاملة تنبيهها وتحذيرها للمواطنين من الرسائل النصية والصفحات الوهمية التي تتواصل معهم وتُرسل لهم بيانات ومعلومات مغلوطة، من خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية وهمية من أرقام هواتف محمولة، بهدف جمع بياناتهم والنصب عليهم بدعوى حصولهم على مِنح العمالة غير المنتظمة.

https://www.dostor.org/4365676



وزير القوى العاملة: دراسة مُقترح بإرسال عِمالة مُدربة للعمل فى الخارج

التقى وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، صباح اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، وفداً من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر برئاسة باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، وجرى التأكيد على أهمية تكثيف العمل المشترك، وتفعيل التعاون بين الوزارة والجهاز لتأهيل الشباب من خريجي مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وتدريب ورفع مهارات العمالة بهدف التشغيل في تلك المشروعات، وكذلك التعاون في إطار برنامج "التدريب من أجل التشغيل".

https://www.dostor.org/4365763

وزير القوى العاملة يبحث تفعيل آليات تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن الوزارة تُرحب بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل تعزيز جهود حماية الطفل، وتوعية المجتمع بحقوقه.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير شحاتة، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة مع المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والوفد المرافق لها، لبحث سُبل التعاون ووضع آليات عمل مشتركة فيما يتعلق ببرامج حماية الطفل ودعم حقوقه.

https://www.dostor.org/4366118