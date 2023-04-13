الخميس 13 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القوى العاملة" اليوم.. تحذير بشأن منح العمالة غير المنتظمة ودراسة إرسال عمالة مدربة للخارج

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الخميس، عدد من الأحداث الهامة، حيث جددت وزارة القوى العاملة تنبيهها وتحذيرها للمواطنين من الرسائل النصية والصفحات الوهمية التي تتواصل معهم وتُرسل لهم بيانات ومعلومات مغلوطة، من خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية وهمية من أرقام هواتف محمولة، بهدف جمع بياناتهم والنصب عليهم بدعوى حصولهم على مِنح العمالة غير المنتظمة.
https://www.dostor.org/4365676


وزير القوى العاملة: دراسة مُقترح بإرسال عِمالة مُدربة للعمل فى الخارج

التقى وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، صباح اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، وفداً من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر برئاسة باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، وجرى التأكيد على أهمية تكثيف العمل المشترك، وتفعيل التعاون بين الوزارة والجهاز لتأهيل الشباب من خريجي مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وتدريب ورفع مهارات العمالة بهدف التشغيل في تلك المشروعات، وكذلك التعاون في إطار برنامج "التدريب من أجل التشغيل".
https://www.dostor.org/4365763

 

وزير القوى العاملة يبحث تفعيل آليات تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن الوزارة تُرحب بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل تعزيز جهود حماية الطفل، وتوعية المجتمع بحقوقه.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير شحاتة، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة مع المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والوفد المرافق لها، لبحث سُبل التعاون ووضع آليات عمل مشتركة فيما يتعلق ببرامج حماية الطفل ودعم حقوقه.
https://www.dostor.org/4366118

وزير القوى العاملة حسن شحاتة الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة مراكز التدريب المهني العمالة غير المنتظمة م نح العمالة غير المنتظمة

الأكثر قراءة

الغضبان يستقبل ممثلين عن «سائقي الأجرة» في بورسعيد

البورصة تكشف حقيقة ما حدث في جلسة المزاد اليوم

رجال الأعمال: دعم الرئيس السيسي لقطاع الصناعة سيحدث نقلة نوعية للشركات الاستشارية

خبير اقتصادي: قرار تشكيل المجلس الاعلي للتصدير سيؤثر إيجابيا علي زيادة الصادرات المصرية

«حسن الخاتمة».. وفاة مصلي ساجدا في صلاة العشاء بالفيوم

رئيس القابضة الكيماوية: جارِ العمل على استكمال تطوير مصانع الأسمدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3- 3»

ماجد حبته

جد أيرلندى والآخر بريطانى!

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

عبد الرحيم طايع

الأقصر تخاصم مثقفيها!

محمد عبدالناصر

حتى لا يضيع الدم هباء

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

إسلام الشرنوبي

التوت اللى ببلاش

ماجد حبته

يوم تعاملت الشمس على خد «أمير رمسيس» الثانى!

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

أغضبت الكنائس.. قيود إسرائيلية ضد المسيحيين فى احتفالات "سبت النور"

الكنيسة اليونانية في القدس تنتقد تقييد إسرائيل عدد المشاركين في احتفالات الفصح