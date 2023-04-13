الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس القابضة الكيماوية: جارِ العمل على استكمال تطوير مصانع الأسمدة

المحاسب عماد الدين
المحاسب عماد الدين مصطفى

كشف المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أنه جاري العمل على استكمال تطوير مصانع الأسمدة حيث تم تخطي مشروع كيما 2 والمنتجة “الأمونيا يوريا” 90% من خسائرها، حيث نجحت الشركة في تحقيق  أرباح بقيمة 650 مليون جنيه العام الماضي، وأرباح تقدر 600 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مؤكدًا أن تغطية الخسائر خلال عامين ونصف فقط يعد إنجاز كبير.

وأضاف خلال لقاء مع الصحفيين بحضور وزير قطاع الأعمال العام في حفل إفطار الوزارة أنه فيما يتعلق بتطوير مشروع كيما 1، أكد مصطفى أنه يجري حاليًا مراجعة عقود التطوير والمواصفات الخاصة بالتنفيذ.

وعن إنتاج “الجرين أمونيا”، قال إن مصر تنتج الأمونيا الخضراء من الستينيات، وهناك مصنع إنتاج، يجري إعادة أحياء هذا المشروع مرة أخرى، حيث تم التعاقد مع شركة ألمانية لفحص أكثر من 200 معدة لبحث إمكانية استخدامها أو إصلاحها، لنقرر احتياجاتنا لبدء العمل. 

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 14 فبراير 2023 رقم 6 مكرر ج، عددًا من قرارات مجلس الوزراء، أهمها القرار رقم 599 لسنة 2023 بنقل ملكية قطع الأراضي المنصوص على بياناتها بالجدول المرفق بهذا القرار من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركاتها التابعة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول.

وتضمن نص القرار الآتي:

(المادة الأولى)

تُنقل ملكية قطع الأراضى المنصوص على بياناتها بالجدول المرفق بهذا القرار من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركاتها التابعة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول وذلك مقابل تسوية المديونية المستحقة على الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن مسحوباتها من الغاز الطبيعي، وذلك في إطار عقود التسوية والبيع المؤرخة 6-12-2020 ووفقًا لمتوسط التقييمات المعدة في هذا الشأن.

(المادة الثانية)

يودع هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص، ويترتب على هذا الإيداع كافة آثار الشهر القانونية.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به. 

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