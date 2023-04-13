الزمالك يتقدم على حرس الحدود بهدفين فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وحرس الحدود في الجولة 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز، بتقدم الفارس الأبيض بهدفين دون رد.

سجل ناصر منسي هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.

وجاء الهدف الثاني لصالح الزمالك عن طريق حسام عبدالمجيد مع نهاية الشوط الأول من رأسية بعد عرضية من أحمد سيد زيزو.

أحداث الشوط الأول

وكان الزمالك قد استهل المباراة بشكل جيد وكانت البداية في الدقيقة الخامسة بعد تسديدة قوية عن طريق إبراهيما نداي لاعب الزمالك من على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة الجزاء، تصدى لها الحارس أحمد السعدني بثبات.

وجاء هدف التقدم في الدقيقة 14 بعد عرضية رائعة من الجبهة اليمنى عن طريق إبراهيما نداي اصطدمت بأحد مدافعي حرس الحدود، قبل أن يكملها ناصر منسي في الشباك.

الزمالك واصل محاولات لمضاعفة النتيجة، وسدد مصطفى شلبي كرة قوية من داخل يمين منطقة جزاء حرس الحدود، إرتدت من جسد أحد المدافعين وانتهت معها الخطورة.

في الدقيقة 24 تسديدة قوية عن طريق محمد رضا لاعب حرس الحدود من على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة جزاء الزمالك إصطدمت برأس المدافع حسام عبدالمجيد، ومرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى.

تحسن نسبي في أداء لاعبي حرس الحدود خلال الدقائق الحالية مع أفضلية على مستوى السيطرة بمناطق وسط الملعب.

في الدقيقة 34، أخطر محاولة لصالح حرس الحدود بعد ركلة حرة مباشرة نفذها أحمد شديد قناوي بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمود بن والي برأسية غير متقنة مرت بشكل بعيد على القائم الأيسر لمرمى الحارس محمد صبحي.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبدالمجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد عبدالغني - نبيل عماد دونجا - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.