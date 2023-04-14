ليلة رمضانية للسيرة الهلالية على مسرح نقابة الصحفيين (صور)

نظمت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، اليوم الخميس، ليلة رمضانية بإحياء حفل السيرة الهلالية على مسرح النقابة، حيث أحيا الحفل فرقة عز الدين نصر الدين للسيرة الهلالية، كما تضمن الحفل فقرات لفن المربع والموال وعرضًا لأجزاء من السيرة الهلالية.

وقدم السيرة ونصوصها الشاعر والباحث مسعود شومان، رئيس اللجنة الاستشارية لأطلس المأثورات الشعبية، حيث قدم الشاعر عدة مربعات من بينها أنا ابن الصعيد والأصل سوهاجي وغيرها، وبدأ بالصلاة على النبي وهو الجزء الافتتاحي للسيرة الهلالية، كما حرص على شرح السيرة الهلالية وأهمية النص الخاص بها وأسباب استمرارها مقارنة ببعض السير الأخرى.

حضر الحفل العشرات من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وأسرهم، كما حضر الكاتب الصحفي محمود كامل، رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، ومن المقرر أن تختتم الليلة بفنون التحدي بالموال بين "ريس الموال" الزناتي عز الدين، والشاعر الشعبي عز الدين نصر الدين.

وتعد السيرة الهلالية أحد أهم كنوزنا الشعبية والنص الأعظم في سيرنا الحية التي تم ضمها لقائمة اليونسكو على قائمة الحفظ.

كما أن فرقة عز الدين من أبرع الفرق في رواية "الهلالية" فضلًا عن فنون المربع والموال والمواجهة بين الشعراء عبر الفنون القولية، وهي تنتمي لمحافظة سوهاج، وتواصل الروايات القديمة التي تحافظ على بناء نص السيرة.

مجلس الصحفيين يلتقي أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لبحث التعاون في الملفات التشريعية

وكان عقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، لقاء مع الصحفيين النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أمس الأربعاء، بمقر النقابة، بناءً على دعوة وجهها نقيب الصحفيين.

وأكد «البلشي» أن اللقاء هو جزء من التشاور والتعارف، وهو بداية لسلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع الأطراف المعنية، مشددًا على أن التحاور مع الزملاء النواب هو جزء أساسي لامتدادنا وقوتنا، وخاصة عند مناقشة القضايا التشريعية المتعلقة بالمهنة والقوانين ذات الصلة، وتعزيزًا للتعاون والتنسيق المشترك بين النقابة وأعضائها من النواب.

حفل السيرة الهلالية على مسرح نقابة الصحفيين