محمد نجاتي يكشف أسرار تعاونه مع شريهان في "عرق البلح"

كشف الفنان محمد نجاتي تفاصيل مشاركة الفنانة شريهان بطولة فيلم عرق البلح، قائلاً:"لم أتردد في مشاركة شريهان البطولة" ، لافتًا إلى أن العمل حصد 35 جائزة إضافة إلى جائزة أفضل ممثل في مهرجان ببلجيكا.

وعلق نجاتي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على هجوم السيناريست أيمن بهجت قمر عقب تصريحه:"لما بيجيلي سيناريو وحش بخلي ماما تصفّي عليه البطاطس المحمرة".

وتابع نجاتي:"السيناريو هو الأرض الصلبة اللّي هبني عليها العمارة، فلو كان مُسف لن أقبله، ومبيشغلنيش هجوم أيمن بهجت قمر عليا، لأنني اشتغلت مع كبار الكتاب في مصر من بينهم بشير الديك وأسامة أنور عكاشة ووحيد حامد".