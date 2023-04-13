يبحث الكثيرين عن وصفات سريعة للسحور في اليوم الثالث والعشرون من شهر رمضان باعتبارها الوجبة الأهم والتي بها تسند عليها حتى موعد الإفطار خلال يوم العمل أو الدراسة.



وصفات سريعة للسحور اليوم الثالث والعشرون 14-4-2023 من رمضان

نرشح لكم خلال السطور التالية وصفات سريعة للسحور اليوم الثالث والعشرون 14-4-2023 من رمضان يمكن تجهيزها بكل سهولة.

الشكشوكة بالبيض



5 بيضات

1 فلفل أخضر

1 طماطم

1 بصل

ملح و فلفل

2 ملاعق زبدة

تقطيع الطماطم و الفلفل الأخضر إلى قطع صغيرة

تسخن الزبدة في المقلاة على نار هادئة

إضافة البصل والتقليب حتى يصبح البصل شفاف وناعم .

إضافة الفلفل و خلطهم معاً و الطهي لبعض دقائق ثم ضفي الطماطم و تركها حتى تنضج .

ثم خلط البيض مع خليط الطماطم و إضافة الخضار .

ثم تقديم الطبق

اومليت البيض بالجبن



3 بيضة كبيرة

ربع كوب جبنة موزاريلا مبشورة او النوع الذي تفضلونه

2 ملعقة صغيرة من الزبدة

الملح والفلفل حسب الرغبة

القليل من البقدونس للتقديم



نخفق البيض مع الملح والفلفل، حتى يصبح الخليط أصفر شاحب .

نذوب الزبدة على حرارة متوسطة بمقلاة غير لاصقة .

نسكب مخفوق البيض ونوزعه فيها.

يُترك من 30-90 ثانية، حتى تتماسك كقرص دائري ثم نضع عليها الجبنة

البيض بالطماطم

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثلاث حبات من الطماطم متوسطة الحجم ومقسمة إلى قطع صغيرة الحجم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الماء.

ملعقتان كبيرتان من الكاتشب.

ملعقة واحدة من مسحوق النشا.

حبة واحدة من البصل المفروم صغيرة الحجم



في إناء عميق عميق نضرب حبات البيض جيدا

نضع مقلاة صغيرة الحجم على النار المتوسطة.

نضيف لها ملعقة زيت نباتي ونتركه حتى يسخن.

نضيف لها البيض المخفوق ونتركه حتى تمام النضج من الجانبين.

ثم نرفع البيض من على النار ونتركه جانبا

نضع مقلاة أخرى على النار نضيف لها ملعقة زيت حتى تسخن.

نضع البصل ونقلبه حتى يذبل ثم نضيف الكاتشب والنشا المذاب في الماء.

ثم نضع الطماطم والبيض الناضج.

نحرك الخليط ونضيف الملح والفلفل الأسود ونتركه ينضج ثم يقدم