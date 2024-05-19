الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على مستريحة مستحضرات التجميل فى الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على مستريحة مستحضرات التجميل في محافظة الغربية، عقب بلاغات من المواطنين بالنصب عليهم في محافظات الغربية والإسكندرية والقاهرة والشرقية والجيزة، والدقهلية، والبحيرة وكفر الشيخ، بدعوى توظيف أموالهم نظير أرباح؛ إلا أن المتهمة لم تفي بوعدها واستولت على الأموال ولم تردها إليهم مرة أخرى.

كان قد ورد عدة بلاغات من المواطنين يفيد بقيام سيدة بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم لتوظيفها في مجال مستحضرات التجميل، واتهموها بالاستيلاء على تلك الأموال.

وكشفت التحريات عن أن المتهمة استولت على أموال ضحاياها من محافظات الغربية والإسكندرية والقاهرة والشرقية والجيزة، والدقهلية، والبحيرة وكفر الشيخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة.

وزارة الداخلية اجهزة الامن مستحضرات التجميل مستريحة مستحضرات التجميل محافظة الغربية

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