وزير العدل الأمريكى: تهم إفشاء سرية وثائق البنتاجون تلاحق "جاك تيكسيرا"

قال وزير العدل الأمريكي، إنه من المقرر توجيه تهم إفشاء السرية عن وثائق البنتاجون، للمشتبه فيه جاك تيكسيرا، وذلك بعد إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي إلقاء القبض عليه.

وأضاف وزير العدل أن المشتبه فيه بتسريب وثائق البنتاجون سيحقق معه في محكمة بوسطن.

وقالت شبكة سي ان بي سي الامريكية، في وقت سابق، إن المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند سيلقي ملاحظات بشأن القبض على المشتبه به.

وحددت السلطات جاك تيكسيرا ، وهو عضو الحرس الوطني الجوي لماساتشوستس، ويبلغ من العمر 21 عامًا، باعتباره المشتبه به وراء مجموعة من الوثائق المسربة، حسبما أكد مسؤول في تطبيق القانون لـ ان بي سي نيوز.