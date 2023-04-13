البورصة تكشف حقيقة ما حدث في جلسة المزاد اليوم

كشفت إدارة البورصة عن ما شهدته جلسة مزاد سعر الإقفال يوم الخميس من تداولات على سهم البنك التجاري الدولي.

قالت البورصة أن صافي تعامل المؤسسات الأجنبية (شراء): 98,059,806 جنيه مصري وصافي تعامل المؤسسات العربية (بيع): 71,662,500 جنيه مصري وصافي تعامل المؤسسات المصرية (بيع): 9,957,110 جنيه مصري وصافي تعامل الأفراد العرب (بيع): 4,680,000 جنيه مصري وصافي تعامل الأفراد المصريين (بيع): 11,760,197 جنيه مصري.

وأوضحت أن عدد العمليات المنفذة للمؤسسات الأجنبية: 17 عملية كما بلغت إجمالي قيمة تنفيذات سهم البنك التجاري الدولي في جلسة المزاد نحو 37% من إجمالي قيمة تنفيذاته خلال اليوم.

وشهدت جلسة المزاد اليوم اتجاهًا شرائيًا من عدد من المؤسسات الأجنبية.

كما تود إدارة البورصة التأكيد على أنه لا تتدخل إدارة البورصة مطلقاً في تسعير الأوراق المالية بجلسة المزاد ولا تتدخل في أوامر البيع والشراء، كما لا تتدخل في توجيه قوى العرض والطلب، ودورها يقتصر على التأكد من أن أوامر البيع والشراء تتفق مع التشريعات الحاكمة لهذا الأمر.

وأشارت إلى أنه من المعروف دوليًا وإقليميًا ومحليًا أن العديد من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية تعيد تقييم الأوزان النسبية للأسهم المكونة لمحافظها كل فترة زمنية مما قد يترتب عليه بعض عمليات الشراء أو البيع بأحجام كبيرة، وأن عمليات بيع وشراء شهادات الإيداع الدولية تخضع لضوابط واضحة ومستقرة من كافة الجهات المعنية بما يضمن سلامة عمليات التحويل.

أكدت البورصة المصرية اليوم في بيان لها حرصها الكامل على إتاحة كافة المعلومات لكافة أطراف السوق ولكافة الجهات.