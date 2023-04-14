سعر الدولار والريال السعودى اليوم الجمعة 14-4-2023 فى مصر
البحث عن أسعار العملات ومنها سعر الدولار والريال السعودي من الموضوعات المهمة في هذه الأيام مع التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم وكذلك مصر.
سعر الدولار والريال السعودي اليوم الجمعة 14-4-2023 في مصر تحديث يومي
نعرض لكم في التقرير التالي سعر الدولار والريال السعودي اليوم الجمعة 14-4-2023 في مصر تحديث يومي لآخر ما وصلوا إليه أمام الجنيه المصري.
سعر الدولار اليوم الجمعة 14-4-2023
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
30.83 جنيه للشراء
30.93 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
3.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك القاھرة
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
3.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
3.95 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 14-4-2023
سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري
8.22 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى اليوم في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع.