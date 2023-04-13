الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 22.. "المزاريطة" يخسر الشوط الأول بسبب "بعزق"

مسلسل “الكبير أوي7”
مسلسل “الكبير أوي7”

بدأ فاروق سماحة مالك فريق “FHC” الرياضي، في تنفيذ الخطة البديلة وهي اللعب بطريقة غير لائقة.

مسلسل الكبير اوي ج7 الحلقه 22

وهي الخطة البديلة التي تحدث عنها فاروق سماحة أثناء جلوسه مع “حزلقوم” لمشاهدة المباراة ضمن أحداث الحلقة الـ 22 من مسلسل الكبير أوي7.

وظهر شخص يتناول الكشري أمام “بعزق”الفنان أحمد فتحي، خلال حراسته لمرمى فريق المزرايطة، ليترك المرمي ويذهب وراءه ويتسبب في دخول الهدف الأول للفريق المنافس.

ولم يمر وقت طويل حتى تلقى فريق المزاريطة الهدف الثاني، ويشعر “الكبير”بغرابة الموقف، ويذهب ليتحدث مع بعزق.

تعرف على مواعيد عرض مسلسل «الكبير أوي 7» الحلقة 22

ويعلق بعزق: "فيه واحد هناك يا كبير بياكل بيتزا"، وينفعل عليه الكبير: "مشي نفسك بالنجيلة، يخربيتك المزاريطة بتضيع مننا، أهمل الماتش واجيب بيضيتن، اسمعني ياض قسمًا بالله لو متعدلتش لأعملك تدبيس معدة وساعتها هتاكل كل أول شهر وساعتها هتاخد فيتامين وهتاكل شوية كرفس".

وتمر لحظات قبل أن يتلقى “بعزق” الهدف الثالث بعد أن انصرف بانتباهه عن المرمى لمتابعة أحد بائعي “السميط”.

أبطال مسلسل “الكبير أوي7”

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة الفنان أحمد مكي الذي يجسد شخصية جوني والكبير وحزلقوم، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

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