مسلسل تحت الوصاية.. رواد السوشيال ميديا يتفاعلون مع علاقة حنان وسناء

تلقت مها نصار العديد من الإشادات على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” بعد ظهورها في دور سناء شقيقة مني زكي في مسلسل تحت الوصاية، ونشرت مها نصار العديد من الإشادات التي حصلت عليها بأنها بارعة في دور الأخت الحنينة السند.

مسلسل تحت الوصاية

وقد قامت مها نصار بنشر صورة من مسلسل تحت الوصاية وهي تحتضن منى زكي وكتبت عليها “الأخوات”.

وتظهر مها نصار في مسلسل تحت الوصاية في دور شقيقة منى زكي وتحاول دائمًا أن تساعدها وأن تحصل على حقها بعد وفاة زوجها.

يمكن مشاهدة مسلسل تحت الوصاية عبر قناة dmc في الأوقات التالية:

عرض أول: 7:45 مساء.

إعادة أولى: 12:45 صباحًا.

إعادة ثانية: 2:15 ظهرًا.

تدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

أبطال مسلسل “تحت الوصاية” لمنى زكي

“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.